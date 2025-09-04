Metal işçisi ilk altı ay için ortalamada ücret ve sosyal haklar dahil yüzde 38,97 zam talep etti

Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya, bazı elektronik sistemler ve demir-çelikteki Türkiye'nin en büyük olması yanında çoğunluğu ihracatçı firmaların dahil olduğu en büyük grup toplu sözleşme süreci fiilen başladı.

En fazla üyeye sahip işçi sendikası Türk Metal Başkanı Uysal Altundağ, Ankara'da işçilerle birlikte düzenlenen toplantıda masaya koyacakları taleplerini açıkladı. Buna göre saatlik ücretlere, ücret ve sosyal haklar dahil birinci altı ay için yüzde 38,97'ye denk gelen bir artış talep etti.

Grup toplu sözleşmesi, yaklaşık 140 bin işçiyi kapsıyor. Metal işkolunda toplu sözleşmeler eylül ayı itibariyle uygulanmaya başlıyor.

Türk Metal, yine ortalama ücretlerde, ücret yüzdelik ve sosyal haklarda, ikinci altı ay için enflasyon, üçüncü altı ay için enflasyon +3 puan, dördüncü altı ay için enflasyon oranında zam talep etti.

Bunlardan bağımsız olarak, ikinci yıl için sosyal yardımlarda enflasyon +5 puanlık ilave bir artış talebi daha bulunuyor. Toplu sözleşme, işçi sendikalarının işveren sendikası MESS'i görüşmeye çağırmasıyla müzakerelerle başlayacak.

Metal işkolundaki toplu sözleşmeler ocak ayına kadar sarkabiliyor.

Birinci altı ay için ücret artışı yüzde 20 ve üzerine 35 TL seyyanen zam

Türk Metal Başkanı Uysal Altundağ, Türk Metal sendikası Ankara Şubelerinden gelen işçilerin katıldığı genişletilmiş toplantıda talepleri duyurdu.

Buna göre eylül ayından geçerli olmak üzere birinci altı ay için saatlik ücretlere yüzde 20 zam ve üzerine 35 TL seyyanen artış talep edildi.

Bunlara ilave olarak sosyal desteklere yüzde 65 artış, sosyal yardımlar içindeki kurban bayramı yardımına ise yüzde 80 ücret artışı talep edildi.

Ortalama ücretlerden yapılan hesaplamayla bunların toplamı, birinci altı ay için yüzde 38,97'ye karşılık geliyor.

İkinci altı ay için ve dördüncü altı ay için enflasyon oranında zam talep edilirken, üçüncü altı ay için enflasyon +3 puanlık ücret artışı sendika tarafından teklif edilecek.

Sosyal yardımlarda ise kazanılmış hakların tamamının korunması yanında, ilave olarak bazı talepler de masaya konulacak.

Buna göre işyerlerinde çalışanlara yaptırılan tamamlayıcı sağlık sigortasının eşlere de yaptırılması, bayramlarda çalışmada saatlik ücretin yüzde 200 yüksek verilmesi, gece çalışma tazminatının yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmesi, üyelerin birinci derece yakınlarının yatarak tedavi gördüğü durumlarda bir gün ücretli refakatçi izni verilmesi de talepler arasında yer aldı.

Uysal Altundağ: Talepler sizlere emanet

Türk Metal Başkanı Uysal Altundağ, taleplerin açıklandığı toplantıda, emek kesiminin ekonomik zorluklar karşısında ezilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, aylar süren teknik çalışmalar ve işçilerle yapılan görüşmeler sonucu bir talep ortaya koyduklarını belirtti.

Altundağ, zam talep etmekten öteye, bu taleplerin alınmasının önemli olduğunu belirterek, "Çok titiz bir çalışmayla, ayakları yere basan bir talep hazırladık. Bu talep bu saat itibariyle artık sizlere emanet. Kararlılıkla savunacağız" dedi.