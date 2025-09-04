İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirilerek darp edilen 3 kişi tutuklandı

Olay 30 Ağustos tarihinde Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyeri sahibini darp etmek üzere anlaşan şüpheli şahıslar, ilk olarak iş yeri ve çevresinde keşif yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde şahıslar, işyerine zarar verdi. Sonrasında "işi geciktirdikleri ve tam olarak yapamadıkları" gerekçesiyle etek giydirilerek darp edilen şahısların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ayrıca, sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde şüphelilerin "işi tam olarak yapamadıkları" gerekçesiyle etek giydirilerek darp edilmelerine ilişkin içerikler hakkında da inceleme başlatıldı.

1 Eylül tarihinde yürütülen çalışmalar sırasında, iş yeri önünde şüpheli hareketlerde bulunan 2 şahıs durduruldu. M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; iş yeri sahibini darp etmek amacıyla geldikleri ve darp anını video kaydına almaları halinde kendilerine para verileceğinin vaat edildiği öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, İ.H. (20) isimli şüphelinin işyeri sahibini darp etmeleri için Y.Ç. (19), B.A. (18) ve suçüstü yakalanan M.R.R.K. (17) ve S.E.(18) isimli şahıslar ile anlaştığı; işyerine zarar vermeleri için ise Y.T. (19), A.A. (16), E.Ü. (16), M.M.S. (15) ve E.K.S. (16) isimli şahıslarla anlaştığı tespit edildi. M.R.R.K. ve S.E. isimli iki şüpheli 1 Eylül tarihinde yakalanırken, ismi geçen diğer şüpheliler ise 3 Eylül tarihinde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan M.R.R.K. (17), S.E. (17), ve B.A. (18) isimli şüpheli şahıslar yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Aralarında İ.H.'nin de olduğu diğer 7 şüpheli şahıs ise 4 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi.