999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin davada 2 tahliye

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk satılan işletmeden nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda farklı zamanlarda tavuk döner yiyen kişiler mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere 999 kişi başvurdu. Olaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri işletmecisi E.T. ve döner ustası K.Y. ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehirlenmelere konu olan işletme de mühürlendi.

287 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Körfez Cumhuriyet Savcısı tarafından olay ile ilgili iddianame hazırlandı. Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarına 999 kişinin başvuru yaptığı, 341 kişinin kolluk birimine ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği, 54 kişinin mağdur 287 kişinin ise şikayetçi olduğu belirtildi. İş yeri işletmecisinin E.T. olduğu, K.Y.'nin ise döner ustası olarak çalıştığı, tavukların hazırlanmasının ise birlikte yaptığı, tavukları ise 29 Mart tarihinde aldıkları iddianamede belirtildi. Sanıkların tavukları sosladıkları ve dinlemeye bıraktıkları, teslim alınan tavuk etlerinin son kullanma tarihinin ise 3 Nisan 2025 olduğunun tespit edildiği ifadeleri iddianamede belirtildi.

TOPLAM 8'ER YILA KADAR CEZA TALEP EDİLDİ

Savcı iddianamesinde işletmede satışı yapılan gıda maddesi üzerinde yapılan analiz neticesinde 4 çeşit bakteri tespit edildiği, gıdanın bu haliyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını, alınan bilirkişi raporunda satışı yapılan gıda maddelerini tüketen kişilerin yaşamını tehlikeye sokabileceği tespit edildiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar hakkında 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

8 MAĞDUR DİNLENDİ

Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmada hazır edilirken 8 mağdur ve avukatları ise bu salonda dinlendi. Mağdurlar sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken sanıklar ise tahliyelerini istedi. Sanık E.T. söz almazken K.Y. ise "3 tane çocuğum var. Onlara bakacak kimse yok; ben de mağdurum. Tahliyemi istiyorumö dedi. Sanıkların avukatı ise tedarikçi firmayı suçladı.

Mahkeme, sanıkların adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine hükmetti.