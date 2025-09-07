Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (8 Eylül 2025) Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine'ye başkanlık edecek.

Gündemde yeni çözüm süreci

Toplantının ana gündemini iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm süreci oluşturacak. Bu kapsamda, TBMM çatısı altında kurulan ve 11-12 Eylül'de 8. ve 9. toplantılarını yapacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugüne kadarki çalışmaları değerlendirilecek.

Dış politika başlıkları masada

Kabine'nin gündeminde dış politika da bulunuyor. Suriye'de YPG'nin henüz silah bırakmaması, bölgede yükselen tansiyon ve sahadaki son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planı ve saldırılar da gündeme gelecek. Türkiye'nin, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli çözüm için atabileceği adımlar masaya yatırılacak.

Ekonomi de değerlendirilecek

Ekonomi başlığı da Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Enflasyonla mücadelede gelinen son nokta ve atılacak yeni adımlar toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınacak.