CHP'de gergin gün: Gürsel Tekin bugün görevi devralıyor

İstanbul 45'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin iptal kararının ardından CHP'nin İstanbul yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün il başkanlığına gidecek.

Saat 12'de gerçekleşmesi beklenen ziyaret öncesi Yeni Şafak'a konuşan Tekin, "Kesinlikle saat 12'de parti binasına gideceğim. CHP'nin tartışmaktan ve ayrışmaktan kurtulması gerekiyor" diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul 45'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul kongresini iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden aldı. Mahkeme kararının ardından Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan beş kişilik heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 'geçici kurul' olarak atandı.

2 İSİM HEYETTEN AYRILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini, diğer 4 ismin ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Bu süreçte Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz heyetten ayrıldı. Tekin ise görevine devam etmekte kararlı. Tekin, "Görevi kabul etmeyen Hasan Babacan ile birlikte Müjdat Gürbüz yerine henüz bir atama yapmadık, kimseyi de aramadık. Mahkeme bir karar verirse, yeniden iki üye daha atanabilir" ifadelerini kullandı.

Yine Başarır yine tahrik

Gürsel Tekin'in CHP il binasına gelmesi ihtimaline karşı CHP'li milletvekilleri ve vatandaşlar dün akşamdan itibaren bina önünde toplanmaya başladı. Bina çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar bariyerleri aşmak isteyince gergin anlar yaşandı. Provokatif eylem ve söylemleri ile tanınan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek tansiyonu daha da yükseltti. Başarır ve Zeybek, polislerle partilileri karşı karşıya getirmek için büyük çaba gösterdi.

TÜRK POLİSİNİ SOYKIRIMCIYA BENZETTİ

Valiliğin yasak kararına rağmen Sosyal medya hesabından CHP'lileri il binası önüne çağıran Başarır, burada görev yapan polislerle de sık sık tartıştı. Kendisiyle tartışmamak için bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir polisi kolundan tutarak çekmeye çalışan Başarır, "Buraya gel dedim" diyerek bağırdı. CHP'li Zeybek ise görev yapan Polisleri soykırımcı İsrail askerlerine benzeterek "CHP'yi işgal edemezsiniz, Gazze mi burası?" diye bağırdı.

Özel sokağa çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini devralması beklenen Gürsel Tekin'i tehdit ederek CHP'lileri sokağa çağırdı. Ankara'da partinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konserde konuşan Özel şu ifadeleri kullandı: "Buradan sözümün, sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri, İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. Ve AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara, polis marifetiyle kardeşi kardeşin karşısına dikmeye çalışanlara buradan sesleniyorum: Tarihi bir yanılgı içindesiniz. Mahcup olacaksınız. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in Partisi'nin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır. Son uyarımdır."

6 ilçede toplantı ve gösteri yasağı

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine atanan heyetin bugün görevi devralması bekleniyor.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, heyetin görevi devralması sonrasında yaşanacak olayları önlemek amacıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Dün akşam saat 20:00 itibariyle başlayan yasağın 10 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edeceği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını söyledi.



