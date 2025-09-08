CHP, 38. olağan kurultay davasına kilitlendi

İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından hareketli günler geçiren CHP'de gözler 2023 şaibeli kurultayına ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 15 Eylül'de görülecek davaya çevrildi.

Kritik tarih yaklaşırken Genel Başkan Özgür Özel tüm teşkilatlara kurultay mesajı gönderdi.

ANKARA DIŞINA ÇIKMAYIN UYARISI

Mahkeme gününe kadar olası kararlar hakkında konuşulmasına yasaklayan Özel, mahkemeden mutlak butlan ya da kayyum kararı çıkması durumunda ise teşkilatları Ankara'ya davet edecek. Partide 15 Eylül'e kadar kuruluş yıl dönümü hariç seyahatler ve programlar azalacak. Partililerden Ankara dışına zorunlu durum olmadıkça çıkılması istenmiyor. Milletvekilleri, MYK ve PM üyeleriyle Genel Merkez yöneticilerinin 15 Eylül günü Ankara'da olması istendi. Varsa programlarının çok gerekli değilse iptali istendi.

Kılıçdaroğlu'nda dönüş hazırlığı

Mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkması ihtimaline karşı Eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresiyle telefon ve yüz yüze görüşmelere başladığı öğrenildi.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu kendisine görev verildiği taktirde, partide arkaya arkaya önemli adımlar atmayı planlıyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu adımları, 'belediyelerdeki yolsuzlukları engelleme' ve 'adam kayırmacılığın önüne geçmek' olarak ifade ediyor. Kılıçdaroğlu'nun niteliksiz isimlerin partiye gelmesini engellemenin yanı sıra belediye başkanlarının parti siyasetini etkileyecek hamlelerine de engel olmaya hazırlandığında da olduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, toplumun daha geniş kesimlerden onay alan isimleri öne çıkaracak. Partide ikilik çıkarmaya çalışan isimlere de geçit vermemeyi planlayan Kılıçdaroğlu, bu isimlerin süratle ihraç edilmesini istiyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Özgür Özel'in daha önce "Mutlak butlan kararı çıkarsa tanımam" sözlerine dikkat çekerek, "Bu söylemlerin geçerliliği yok" vurgusu yaptı.



