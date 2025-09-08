Gürsel Tekin il başkanlığına geldi: Biz kayyum değiliz
KGK eğitim programı MedyaLab tamamlandı

Medyalab projesiyle 70 genç, dijital medyada adalet ve şeffaflık için İstanbul'da buluştu.

08 Eylül 2025
KGK eğitim programı MedyaLab tamamlandı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği adına Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ programı kapsamında desteklenen "Medyalab: Dijital Medyada Adil ve Şeffaf Adımlar" (2024-3-TR01-KA154-YOU-000282832) projesi, 3-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin 40 farklı ilinden gelen 70 öğrenci, İstinye Üniversitesi Vadi İstanbul Kampüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlerde dijital medyada adalet, şeffaflık ve etik ilkeler üzerine yoğunlaştı. Program boyunca dijital medya okuryazarlığı, dezenformasyonla mücadele, haberin etik sınırları ve şeffaf yayıncılık konularında atölye ve oturumlar gerçekleştirildi. Kamp süresince tüm gelişmeler, sosyal medya hesaplarından şeffaf bir paylaşım süreciyle kamuoyuyla buluşturuldu.

Kampın en dikkat çekici etkinliği ise, gençlerin karar alıcılarla bir araya geldiği oturum oldu.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Genel Başkan Yardımcısı Yakup Aslan, Kamuoyu araştırmacıları Çetin Çetinkaya ve Cemile Çolak, Gelişim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zeynep Burcu Şahin ve deneyimli gazeteci ve KGK Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın öğrencilerle buluştu. Karar alıcılar günü kapsamında gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, hazırladıkları soruları yönelterek medya ve iletişim alanındaki sorunlarını masaya yatırdı. Ortak akılla üretilen çözüm önerileri, gençlerin medya süreçlerinde aktif rol üstlenme kararlılığını pekiştirdi.

VALİ GÜL DE KATILDI

Kampın ikinci gününde ise İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerle bir araya gelerek onları ziyaret etti. Vali Gül, gençlere hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine yönelik tavsiyelerde bulunarak, bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

Kampın sonunda öğrenciler, yalnızca eğitim alan değil, aynı zamanda kendi fikirleriyle geleceğin medya ortamına katkı sunan bireyler olarak İstanbul'dan ayrıldı. Beş gün süren program, gençlerin Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek aynı masa etrafında buluşmalarına, deneyim paylaşmalarına ve medya etiği üzerine güçlü bir dayanışma ağı kurmalarına vesile oldu.

"DEĞİŞİMİN AKTÖRLERİ"

Projenin irtibat kişisi Batuhan Aybers, kampın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu kamp gençlerin medya süreçlerine aktif katılımını güçlendirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler hem birbirleriyle deneyimlerini paylaştılar hem de karar alıcılarla yüz yüze diyalog kurma imkanı buldular. Beş gün boyunca süren programda öğrenciler sadece eğitim almakla kalmadı; konaklama, yolculuk, yemek gibi tüm ihtiyaçları da karşılandı. Medyalab, gençlerin sadece izleyici değil, aynı zamanda değişimin aktörleri olabileceğini bir kez daha göstermiş oldu."

DİM'DEN TEŞEKKÜR

Eğitim programının başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim,

"Bu projede konsey olarak üstlendiğimiz rol bize keyif verdi ve onur duyduk. Bu projeye emeği geçen danışman ekibimizdeki Çetin ve Batuhan beylere, eğitime mükemmel ev sahipliği yapan İstinye Üniversitesi'ne, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve ekibi başta olmak üzere İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Özgecan Reyhan Güler ile takım arkadaşlarına ve projeye destek veren KGK ailemizin kıymetli üyelerine teşekkürü bir borç biliriz. Yeni projelerde buluşabilmek en büyük temennimiz"

dedi.


