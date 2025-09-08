Gürsel Tekin, CHP il başkanlığına geldi: Biz kayyum değiliz

Mahkemece İstanbul CHP İl Başkanlığına görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Gürsel Tekin, CHP İl Başkanlığı binasına geldi.

Öncesinde CHP'li vekiller ile polis arasında arbede çıktı. Tekin'in avukatı, kayyumluk kararının icrası için valilik ve emniyet müdürlüğünün görevlendirilmesini istedi.

Mahkemece İstanbul CHP İl Başkanlığına görevlendirilen Gürsel Tekin şunları söyledi:

"Partimizin uğramış olduğu ve mahkeme koridorlarına yansıyan sorunların çözümü için tüm çabayı sarf edeceğiz. Biz kayyım heyeti değiliz, bir çağrı heyetiyiz" .

Çocuklarımız ve ailelerimiz tehdit ediliyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Biz bu tehditlere pabuç bırakmayacağız. Amacımız baba ocağının kurumsal niteliğini korumaktır.

Bakın biz çağrı heyetiyiz, kayyum değiliz. Kayyuma tepki gösterenler Esenyurt'a gitsin.

Biz bugün il başkanlığına gireceğiz.