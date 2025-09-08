Denizi seyrederken kayalıklardan düştü! Yaşamını yitirdi

Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Denizi seyrederken kayalıklardan düştü! Yaşamını yitirdi

Balıkesir Erdek'te arkadaşlarıyla denizi izlerken dengesini kaybeden Sertan Taşdelen, metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü ve yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 13:45, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 13:47
Yazdır
Denizi seyrederken kayalıklardan düştü! Yaşamını yitirdi

Balıkesir Erdek'te Seyitgazi Tepesi'nde dün saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla oturup denizi seyreden Sertan Taşdelen (31), iddiaya göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü.

İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu düştüğü kayalıklarda bulunan Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Sertan Taşdelen'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber