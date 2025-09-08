Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ise yaralandı.

Yaralı polisin durumunun ağır olduğu bildirildi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Edinilen ilk bilglere göre; 16 yaşındaki saldırgan, bir süre önce bir suçtan ötürü gözaltına alındı.

Salih İşgören Polis Merkezi'ne götürülen saldırgan, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Saldırgan kendisine kötü davranıldığını iddia edip, babasına ait pompalı tüfekle karakola ateş açtı.

İlk ateşte kapıda duran polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu.

Saldırıda bir polis de ağır yaralandı.

ŞEHİTLERDEN BİRİ BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

"Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi"

İzmir Valisi Süleyman Elban, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:

"1 polis memuru, 1 polis başmüfettişi arkadaşımız şehit oldular, 2 polis arkadaşımız hastanede tedavi altına alındı, 1 vatandaşımız da hafif şekilde elinden yaralandı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi, katil zanlısı 16 yaşında lise 3 öğrencisi yakalandı. Çok farklı yönleriyle değerlendiriyoruz. Nedeni kısa bir süre içinde belirlenecek. Saldırganın herhangi bir suç kaydı, gözaltı yok. Babasının 10 sene önce aldığı pompalı tüfekle gerçekleştirmiş."









Polis saldırganı gözaltına alırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgilendirmede bulundu:

"Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi 16 yaşındaki E.B. yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şunları aktardı:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

"Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun."

ifadelerini kullandı.

Silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağının getirildiğini bildirdi.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "8 Eylül 2025 tarihinde İzmir'de gerçekleşen menfur saldırıya ilişkin, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağı getirilmiştir." bilgisini paylaştı.