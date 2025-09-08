YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
2025 YKS Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları duyuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 10:51, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 10:53
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre , 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla yapılan 2025 Özel Yetenek Sınavı'nın (2025-ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.