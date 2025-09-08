Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program, iş yaşamında devrim niteliğinde yenilikler getiriyor. Güvenceli esneklik ve dijitalleşme öne çıkıyor. Çalışma hayatında "güvenceli esneklik" modelini, işe alım, kısmi çalışma, çalışma süreleri gibi bir dizi önemli konuda esneklikleri içeriyor.

Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor

2026-2028 yıllarını kapsayan orta vadeli program Resme Gazete'de yayınlandı. Programın istihdam başlığında "güvenceli esnek" çalışma modeline vurgu yapıldı.

Programda, "İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirilecek, işgücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerekliliklerine uyumu artırılarak sürdürülebilir istihdam yapısı desteklenecektir." denildi.

Programda ayrıca bu model için, "Yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düze hayata geçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacaktır. İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması sağlanacaktır." bilgisine de yer verildi.

Programda, bu modelin yaşama geçirileceği tarih olarak 2026 yılı işaret edildi.

Güvenceli esneklik modeli, işçiyi işe alma ve işten çıkarma ve esnek iş sözleşmeleri düzenleme, işletmelerin piyasadaki dalgalanmalara yönelik fazla çalışma, kısmi süreli çalışma gibi çalışma sürelerinde esnekleşmeyi, değişen koşullara yönelik olarak işverenlerin iş ve görev tanımlarında değişmelere yönelik yapılan esnekliği ve İşçinin performansa dayalı olarak ücrete yönelik olarak yapılan esneklik hükümlerini içeriyor.

GÜVENCELİ ESNEKLİK NEDİR?

Güvenveli esneklik, çalışma yaşamında, "Bir yandan işgücü piyasalarının, iş organizasyonlarının ve çalışma ilişkilerinin esnekliğini kuvvetlendirirken, diğer taraftan, özellikle dezavantajlı kesimler ve işgücü piyasası dışında kalanlar için iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarının kuvvetlendirilmesidir" olarak tarif ediliyor.

ÖĞRENCİLERE BİREYSEL EMEKLİLİK

Orta vadeli planda, 25 yaş altı öğrencilerin bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı da yer aldı. Bu düzenlemeye, programa, "Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir. Yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacaktır." ifadesiyle geçti.

Programdaki bir başka dikkat çeken proje de "dijital Türk lirası" oldu. Düzenlemenin amacı, planda, " Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmak amacı ile bulut bilişim kullanım imkanları iyileştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir." bilgisiyle aktarıldı.


