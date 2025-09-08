Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümü yeni haftaya sağanak yağışla başlıyor.

MGM Ankara, Çankırı, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale çin sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaparken; yurt genelinde sıcaklıklar 3 ile 5 derece düşecek.

Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle: