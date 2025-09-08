Gürsel Tekin il başkanlığına geldi: Biz kayyum değiliz
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, çevre bilincini artırmak için müfredata eklenen 'Yeşil Vatan' temasının önemini vurguladı. 18 milyon öğrenciyle başlayan yeni dönemde, her çocuk bir fidan olacak!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 10:21, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 10:25
Yazdır
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mirasçısı olduğumuz medeniyet değerlerinden hareketle çevremize karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek amacıyla müfredatımıza eklediğimiz 'Yeşil Vatan' bilinci, bu yaz yaşanan orman yangınlarıyla bir kez daha hayati önemini göstermiştir. Bu yükümlülüğün tezahürü olarak bu yıl ilk dersimizi 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla işleyeceğiz" dedi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda,

"Sevgili öğrencilerim, saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerimiz, yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcında sizlere en kalbi duygularla sesleniyorum. Maarif, yani gerçek bilgi ve erdem; insanlara, canlılara, çevreye ve inançlara saygı gösteren, köklerinden beslenerek büyüyen, bilgiyi beceriye dönüştüren, ahlakla yoğrulan ve merhametle taçlanan bir anlayıştır. Çağın ilmini, özünden aldığı irfanla birleştiren; ailesine, çevresine ve ülkesine karşı ödevlerini bilen bir nesil, yarının Türkiye'sine armağan edeceğimiz en değerli hazinedir. Mirasçısı olduğumuz medeniyet değerlerinden hareketle çevremize karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek amacıyla müfredatımıza eklediğimiz 'Yeşil Vatan' bilinci, bu yaz yaşanan orman yangınlarıyla bir kez daha hayati önemini göstermiştir. Bu yükümlülüğün tezahürü olarak bu yıl ilk dersimizi 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla işleyeceğiz"

dedi.

'18 MİLYON ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI'

Bakan Tekin, bu yıl 18 milyon öğrenciyle dersbaşı yaptıklarını belirterek,

"185 milyondan fazla ücretsiz ders kitabımız, 742 binden fazla dersliğimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz ve eğitim çalışanımız, 70 bini yeni olmak üzere toplam 123 bin temizlik personelimiz yeni dönem için hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle eğitim başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için yaptığı yatırımlar, bugün meyvelerini vermektedir. Bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde bizlere güç kazandırmakta; milletimizin emaneti olan evlatlarımız için devletimizin bütün imkanlarını seferber etmemizi sağlamaktadır. İşte bu güçlü adımlar, uluslararası alanda da karşılık bulan, eğitime milli ve yerli bir bakış kazandıran Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni mümkün kılmıştır"

ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK GÖREV, İYİ İNSAN OLMAYI ÖĞRENMEKTİR'

Ardından öğrencilere ve öğretmenlere hitap eden Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerim; sizleri bekleyen en büyük görev, iyi insan olmayı öğrenmektir. Her ders, her satır ve her öğreti; sizi sınavlarda başarılı kılmaktan öte, hayatın her sahnesinde dirayetli, adaletli ve yetkin kılacak bir karaktere taşımak içindir. Eğitim, ancak davranış ve yaşamla birleştiğinde insanı yücelten bir güç olur. Okuduklarınız, gördükleriniz ve öğrendikleriniz insan olmanın ve topluma hizmet etmenin bir yolu olmalıdır. Sevgili öğretmenlerim; sizler bu kutsal yolun rehberlerisiniz. Öğrencilerimize yaşamı gösteren karakter mimarlarısınız. Her sözünüz, her davranışınız bir yavrumuzun ruhunda bir ışık yakabilir, onu karanlıkta yolunu bulacak bir varlık haline getirebilir. Bu yolculukta başarı; erdem, değer ve eylem ile ölçülür. Milli, manevi, insani değerlerimizden esasla, her bir çocuğumuzun kendi potansiyelini keşfetmesi, milletimize faydalı bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. Medeniyet burçlarında dalgalanan bayraklar, ancak kendi rengiyle boyanmış olanlardır. Bu topraklara ve bu millete ait değer ve kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve onu çağın ihtiyaçlarıyla buluşturmak en büyük vazifemizdir. Gayemiz ve gayretimiz köklerinden beslenen, kendi özünden güç alan ama aynı zamanda dünyaya yön veren; cesaretli, vatansever, idraki gelişmiş, şahsiyet sahibi kimlikler ve medeniyet anlayışını inşa etmektir. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum."


