Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yurtdışına çıkmak isterken havalimanında gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 22:50, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 22:58
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Söze n, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yurtdışına çıkmak isterken havalimanında gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen'in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Şükrü Sözen'in, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde CHP'den istifa etmişti.


