Bursa'da kurallara uymayan işletmelere 11 milyon lira ceza

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla kırtasiye ve gıda ürünlerinde denetimleri artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından beri 3 bin 565 işletmede yapılan denetimlerde, yaklaşık 922 bin ürün incelendi. Kurallara uymayan işletmelere toplam 11 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda ve market ürünleri ile kırtasiye, kafe ve restoranlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Okulların açılmasıyla kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler artırılırken, temel gıda ve market ürünleriyle kafe ve restoranların menü listeleri de kontrol ediliyor.

Marketlerde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı ve raf ile kasa fiyatının uyuşmazlığının da denetlendiğini belirten Ticaret Bursa İl Müdürü İsmail Aslanlar, "Raflarda fiyat etiketi yoksa veya etiket ile kasa fiyatında uyuşmazlık varsa her bir aykırılık için 3 bin 166 TL idari para cezası uyguluyoruz.

Ayrıca temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını da kontrol ediyoruz.

Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın fiyat artışı yapanlara Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenleyerek işletmeden son 3 aylık alış faturalarını da istiyoruz ve Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'nda görüşülmesi ve gereğinin yapılması için Bakanlığımıza iletiyoruz. Bakanlığımız fahiş fiyat artışı yapanlara 143 bin 930 bin TL'den 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulayabiliyor" dedi.

'DENETİMLERİMİZ RUTİN OLARAK DEVAM EDECEK'

Açıklamasında, kafe ve restoranlarda giriş kapılarında menü listesinin olup olmadığını ve masalarda yer alması gereken menü listesinin olup olmadığını da kontrol ettiklerini söyleyen İl Müdürü Aslanlar, "QR kodu uygulaması bulunabilir ama bu şu an yürürlükteki yönetmeliğimizde tek başına yeterli değil. Menü ve fiyat listelerinin bulunmaması halinde her bir ürün için yine İl Müdürlüğü olarak ürün başına 3 bin 166 lira idari para cezası uyguluyoruz.

Bursa geneline bakacak olursak 2025 yılı başından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 565 işletmede 922 bin lira civarı ürün denetlenmiş ve yaklaşık 11 milyon 100 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu cezalara Bakanlığımızın kestiği Haksız Fiyat Artışı cezaları ve diğer cezalar dahil değildir. Denetimlerimiz bundan sonra da rutin olarak aksamadan devam edecektir" ifadelerini kullandı.


