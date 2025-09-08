Sakarya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 21:13, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 21:15
D-650 kara yolu Hayrettin Mahallesi'nde Bilecik istikametinden Sakarya istikametine giden Mithat D. (87) yönetimindeki 26 GG 821 plakalı otomobil, F.Y. (34) idaresindeki 43 AFY 271 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün eşi G.D. (81) hafif yaralandı.
İstanbul'da yaşayan yaşlı çiftin, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki akrabalarını ziyaretten döndüğü öğrenildi.