Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz

Mahkemece İstanbul CHP İl Başkanlığına görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Öncesinde CHP'li vekiller ile polis arasında arbede çıktı. Tekin'in avukatı, kayyumluk kararının icrası için valilik ve emniyet müdürlüğünün görevlendirilmesini istedi.

Gürsel Tekin, CHP İl Başkanlığı binasına geldi.

Mahkemece İstanbul CHP İl Başkanlığına görevlendirilen Gürsel Tekin şunları söyledi:

"Partimizin uğramış olduğu ve mahkeme koridorlarına yansıyan sorunların çözümü için tüm çabayı sarf edeceğiz. Biz kayyım heyeti değiliz, bir çağrı heyetiyiz" .

Çocuklarımız ve ailelerimiz tehdit ediliyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Biz bu tehditlere pabuç bırakmayacağız. Amacımız baba ocağının kurumsal niteliğini korumaktır. Bunlarla yargı önünde hesaplaşacağız.

Bakın biz çağrı heyetiyiz, kayyum değiliz. Kayyuma tepki gösterenler Esenyurt'a gitsin.

Biz bugün il başkanlığına gireceğiz.

Halk TV nerde. Beni TV'ye çağırıyordular, ihale çeteleri ve imar çetelerine yönelik açıklama için. Ne oldu da şimdi, 300 evi var, 10 tane akaryakıt istasyonu var haberleri yapmaya. Halktv'ciler utanmıyor mu? İhale çetelerine yönelik açıklama yaparken iyi, çağrı heyeti olduğumuzda kötümüyüz.

Biz bu partinin öz evladıyız ve sorunun tarafı değiliz. Mahkemeye başvuran CHP'liler, karşı taraf CHP'liler. biz iki taraf arasındaki sorunu çözmek için mahkeme tarafından görevlendirilmiş çağrı heyetiyiz.

Gürsel Tekin'e su şişesiyle saldırı

(Kendisine atılan su şişesi) Biz son derece rahatız. Sorun değil isterse kurşun atsınlar. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu biliyorum.