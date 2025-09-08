Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki usulsüzlük iddiaları sonrası mahkeme geçici kurul atadı. Adalet Bakanı Tunç, yargı sürecine müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı ve toplumu sağduyuya çağırdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Başkanlığına Geçici Kurul Atanması

CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından, İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlük ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına ve yönetim kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirildi. Bu karara karşı yapılan itirazlar ise reddedildi.

Bakan Tunç'un Açıklamaları

"Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükunetle beklemesi gerekmektedir. Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."
  • Adli soruşturma başlatıldı.
  • Geçici kurul görevlendirildi.
  • İtirazlar reddedildi.
  • Hukukun üstünlüğü vurgulandı.


