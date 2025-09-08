Halkı sokağa çağıran Emrah Gülsuna'a gözaltı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla atanan Gürsel Tekin, bugün ancak polis koruması altında il binasına geldi. Bazı CHP'li isimlerin, CHP'ye oy verenleri yaşananları protesto etmesi için sokağa çağırması sonrasında CHP İl başkanlığı önünde büyük kargaşa yaşandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlar sonrasında halkı sokaklara çağıran CHP'li isimler gözaltına alınmaya başladı.

Akademisyen Emrah Gülsunar başta olmak üzere 'Sokak Kedisi, Alp Buğdaycı ve Abdullah Esin gibi isimler evlerinden gözaltına alındıklarını duyurdu.

Emrah Gülsunar ayrıca Kurultay Davası ile ilgili Kılıçdaroğlu'nu hakaret etmiş ve onursuz demişti. Emrah Gülsunar açıklamasında 'Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir." sözlerini söylemişti.

- Ali Yerlikaya: Halkı sokağa dökmeye çalışmak hukuka meydan okumaktır, devlet gereğini yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak hukuka meydan okumaktır, devlet gereğini yapacak!" demişti.

İstanbul Valisi Davut Gül de, "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır" diyerek çağrılara tepki gösterdi.

- RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara uyarı: Halkı sokağa çağıran yayınlara izin verilmeyecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresindeki gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, kamu düzenini tehdit eden, halkı sokağa çağıran ya da kamu görevlilerini hedef gösteren yayınlara kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti. X hesabından yazılı açıklama yapan Şahin, yayıncılara şu uyarılarda bulundu: "Yayıncılara açık çağrımızdır; her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmek kanuni bir zorunluluktur. Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek, hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır."