Görev başındayken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi öldü

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Turan Mahallesi 126'ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Efe Berk Y.'nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak okulun güvenlik görevlisi Bilal Gençer'e (32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gençer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gençer, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gençer'in cenazesi, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Karaağaç Meydanlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.