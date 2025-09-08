Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi

Diyarbakır Kadastro Mahkemesi'nde 68 yıldır devam eden miras davası nihayet çözüldü. Karahan ve Alaylı ailelerinin toplam 100 mirasçısı, devasa arazinin yeni sahipleri oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 21:35, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 22:15
Diyarbakır'da 68 yıldır süren miras davası sonuca bağlandı.

Diyarbakır Kadastro Mahkemesi'nde görülen davada, Yenişehir ilçesi kırsal Dikentepe Mahallesi'ndeki toplam 44 bin 345 metrekarelik arazi, Karahan ailesinden 76, Alaylı ailesinden 24 mirasçıya değişik oranlarda pay edildi.

Diyarbakır Kadastro Mahkemesi, Adem Karahan ve Mehmet Nezir Alaylı'nın mirasçıları arasında Yenişehir ilçesi kırsal Dikentepe Mahallesi'nde bulunan 44 bin 500 metrekarelik arazinin mülkiyetiyle ilgili 68 yıldır süren davada kararını verdi.

Mahkeme, yıllar boyunca yapılan bilirkişi raporları, keşifler ve tanık dinlemeleri sonucunda, fiili kullanım ve vergi kayıtlarına dayalı olarak arazinin farklı bölümlere ayrılmasına hükmetti. Fen bilirkişisinin 17 Mart 2025 tarihli raporunda, parselin gerçek miktarı 44 bin 345 metrekare olarak tespit edildi. Buna göre, 14 bin 704 metrekarelik kısım vergi kaydı kapsamında, 21 bin 128,55 metrekarelik kısım ise zilyetlik yoluyla Adem Karahan'ın 76 mirasçısına tescil edildi. 8 bin 512,86 metrekarelik kısım ise Mehmet Nezir Alaylı'nın 24 mirasçısı arasında değişik oranlarda paylaştırıldı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, kararın kesinleşmesinin ardından dosyanın Yenişehir Tapu Müdürlüğü'ne gönderileceği, karara karşı tarafların 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapabileceği belirtildi.



