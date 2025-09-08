Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de iki polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırganın bağlantılarının ortaya çıkarılacağına inandığını söyleyen Bahçeli, "Bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır." dedi.

Bahçeli, "Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Saldırganın 16 yaşında olduğunu anımsatan Bahçeli, "Katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir." dedi.

Bahçeli şöyle devam etti:

"İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir."

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bu sabah saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti.

Kar maskeli saldırganın açtığı ateşte iki polis şehit oldu.

Saldırıda ikisi polis, üç kişi de yaralandı.

Olayla ilgili olarak beş kişi gözaltına alındı.

Saldırganın sosyal medyada radikal bir örgüte yönelik paylaşımlar yaptığı iddia edildi.



