Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz"



2 önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum. Aile ve gençlik fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz.

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz.

Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz.

Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama gelir Asgari ücretin 2,3 katı olması şartı iki buçuk katına çıkartıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.