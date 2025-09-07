'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin görevden alınmasının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir" dedi. Yerlikaya, kamu düzenini bozacak girişimlere karşı kararlılıkla müdahale edeceklerini vurguladı.

Haber Giriş : 07 Eylül 2025 23:18, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 23:32
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştı. Kararın ardından CHP yönetiminden gelen açıklamalar ve il binası önünde toplanma çağrıları siyasette tansiyonu yükseltirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sert bir açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır."

Bakan Yerlikaya, sokak çağrılarına da sert tepki gösterdi:

"Sokak çağrıları yaparak kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."


Kararın ardından İstanbul Valiliği, 7-10 Eylül tarihleri arasında Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, gösteri yürüyüşü, oturma eylemleri ve basın açıklamalarını yasaklamıştı.

Ne oldu?

CHP İstanbul Gençlik Kolları, İstanbulluları saat 23:00'te, yönetimi görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı.

Çağrının ardından Valilik, İstanbul'un 6 ilçesinde 10 Eylül tarihine kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı. Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çevrelendi, polis binaya giden yolları kapattı. Yer yer polis ve vatandaşlar arasında arbedeler yaşandı. Mahkemeye kararıyla görevden alınan CHP İstabul İl Başkanı Özgür Çelik, başkanlık makamından fotoğraf paylaşarak, "Halkımızın evini koruyacağız" dedi.

CHP Genel başkanı Özgür Özel ise,

"Bütün CHP'lileri İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. Baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, yazıklar olsun. Şunu bilsinler ki CHP'yi savunmak Cumhuriyeti savunmaktır" diyerek çağrı yaptı. Mahkemenin İstanbul İl yönetimine kayyım olarak atadığı Gürsel Tekin'e de seslenenn Özel, "AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara sesleniyorum; tarihi bir yanılgı içindesiniz. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır"

dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır" diyerek çağrılara tepki gösterdi.

Polisle yer yer arbede yaşanmasının ardından il binasında bulunan CHP'li kadınlar oturma eylemi başlattı. Çevre binalarda oturan vatandaşlar da tencere tavalara vurarak protesto etti.


