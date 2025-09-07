'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştı. Kararın ardından CHP yönetiminden gelen açıklamalar ve il binası önünde toplanma çağrıları siyasette tansiyonu yükseltirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sert bir açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır."

Bakan Yerlikaya, sokak çağrılarına da sert tepki gösterdi:

"Sokak çağrıları yaparak kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."





Kararın ardından İstanbul Valiliği, 7-10 Eylül tarihleri arasında Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, gösteri yürüyüşü, oturma eylemleri ve basın açıklamalarını yasaklamıştı.

Ne oldu?

CHP İstanbul Gençlik Kolları, İstanbulluları saat 23:00'te, yönetimi görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı.

Çağrının ardından Valilik, İstanbul'un 6 ilçesinde 10 Eylül tarihine kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı. Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çevrelendi, polis binaya giden yolları kapattı. Yer yer polis ve vatandaşlar arasında arbedeler yaşandı. Mahkemeye kararıyla görevden alınan CHP İstabul İl Başkanı Özgür Çelik, başkanlık makamından fotoğraf paylaşarak, "Halkımızın evini koruyacağız" dedi.

CHP Genel başkanı Özgür Özel ise,

"Bütün CHP'lileri İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. Baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, yazıklar olsun. Şunu bilsinler ki CHP'yi savunmak Cumhuriyeti savunmaktır" diyerek çağrı yaptı. Mahkemenin İstanbul İl yönetimine kayyım olarak atadığı Gürsel Tekin'e de seslenenn Özel, "AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara sesleniyorum; tarihi bir yanılgı içindesiniz. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır"

dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır" diyerek çağrılara tepki gösterdi.

Polisle yer yer arbede yaşanmasının ardından il binasında bulunan CHP'li kadınlar oturma eylemi başlattı. Çevre binalarda oturan vatandaşlar da tencere tavalara vurarak protesto etti.



