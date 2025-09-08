Dolar 41,26 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,2500 41,2510 41,2590 41,2600 Avro 48,5000 48,5010 48,5240 48,5250 Sterlin 55,9310 55,9410 55,9340 55,9440 İsviçre frangı 51,7520 51,7620 52,0310 52,0410 ANKARA ABD Doları 41,2200 41,3000 41,2290 41,3090 Avro 48,4600 48,5400 48,4840 48,5640 Sterlin 55,8710 56,0810 55,8740 56,0840