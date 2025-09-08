Dolar 41,26 TL'ye yükseldi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 41,26 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 17:19, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,2500
|41,2510
|41,2590
|41,2600
|Avro
|48,5000
|48,5010
|48,5240
|48,5250
|Sterlin
|55,9310
|55,9410
|55,9340
|55,9440
|İsviçre frangı
|51,7520
|51,7620
|52,0310
|52,0410
|ANKARA
|ABD Doları
|41,2200
|41,3000
|41,2290
|41,3090
|Avro
|48,4600
|48,5400
|48,4840
|48,5640
|Sterlin
|55,8710
|56,0810
|55,8740
|56,0840