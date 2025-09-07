İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı

İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi.





Açıklamada yer alan ilçelerde, her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar bugün saat 20.00'den 10 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar yasaklandığı belirtildi.