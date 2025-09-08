Gürsel Tekin il başkanlığına geldi: Biz kayyum değiliz
Galatasaray'da Osimhen alarmı!

Galatasaray'da Osimhen alarmı!

Galatasaray'da Osimhen seferberliği yaşanıyor. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyu bugün özel uçakla İstanbul'a getirecek.

08 Eylül 2025
Galatasaray'da Osimhen alarmı!

Sakatlanan Nijeryalı futbolcu için seferberlik ilan edildi.

Galatasaray Kulübü, Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerinde önceki gün Ruanda'yı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Victor Osimhen için seferber oldu. Sarı kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun tedavisinin İstanbul'da yapılması amacıyla Nijerya'ya özel uçak gönderdi. Osimhen'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

75 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Osimhen'in milli takım kampında sakatlanması Galatasaray'da yürekleri ağızlara getirdi. Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçın 36. dakikasında sekerek oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun kaval kemiğinde darbeye bağlı ezilme olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılılar ayak bileğinde de sorun bulunan Osimhen'i bir an önce İstanbul'a getirmek için Nijerya'ya özel uçak gönderdi. 27 yaşındaki forvet bugün sağlık kontrolünden geçirilecek.

Yıldız oyuncunun son durumu ve Eyüpspor maçını kaçırıp kaçırmayacağı kontrollerden sonra belli olacak.

