Euro/TL'de sürpriz yükseliş!

Gürsel Tekin il başkanlığına geldi: Biz kayyum değiliz
Gürsel Tekin il başkanlığına geldi: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir yaralı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir yaralı
Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Euro/TL'de sürpriz yükseliş!

Euro/TL ve euro/dolar paritesinde rekor seviyeler yaşanıyor. ECB'nin faiz kararı ve ABD'den gelecek verilerle piyasada büyük dalgalanma bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 12:24, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 12:25
Yazdır
Euro/TL'de sürpriz yükseliş!

Euro, Temmuz sonundan bu yana en güçlü seviyesine yakın bir seviyede kalarak 1,17 doların üzerinde işlem gördü.

Bu durum, dolardaki genel zayıflık ve yoğun bir hafta öncesindeki temkinli pozisyonlanmanın desteğiyle gerçekleşti.

Fransa'da Başbakan Francois Bayrou, Pazartesi günü yapılacak güven oylamasında kaybedeceği ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u iki yıldan kısa bir süre içinde beşinci başbakanı atamaya zorlayacağı tahmin ediliyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü toplanacak ve politika yapıcıların faiz oranlarını üst üste ikinci toplantıda sabit tutması bekleniyor.

ECB, devam eden ticaret belirsizliğinin ve önerilen ABD tarifelerinin olası etkilerini değerlendirirken, enflasyon üst üste üçüncü aydır hedefinde kaldı. Atlantik'in diğer tarafında ise yatırımcılar, geçen haftaki zayıf işgücü piyasası verilerinin Eylül ayında Fed'in faiz indirimi için gerekçeleri güçlendirmesinin ardından bu haftaki ABD enflasyon raporuna odaklandı. Piyasalar artık normalden daha büyük bir hareket olasılığını hesaba katıyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ NE DURUMDA?

Euro/dolar paritesi güne 1.1713'ten başladı. Gün içinde en düşük 1.1704, en yüksek de 1.1745 seviyesi görüldü. Şu sıralar 1.1724 seviyesinde işlem görüyor.

EURO/TL NE KADAR?

Euro/TL güne 48.3759'dan başladı. Gün içinde en düşük 48.3211, en yüksek de 48.5001 görüldü. Şu sıralar 48.4234 seviyesinden alıcı buluyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber