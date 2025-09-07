İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gaziantep'te yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayi ve uzay projelerinde rekor ihracat hedeflerini duyurdu. Kacır, uzay teknolojileri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "2026 yılı sonunda ay görevini de hayata geçirecek uzay aracını başarıyla hazırlamış, sonraki aylarda da aya göndermiş olacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 18:40, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 18:49
Gaziantep'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'ÖNDER 22'nci İmam Hatipliler Kurultayı 'na katıldı.

Burada konuşan Bakan Kacır, "Hedefimiz savunma sanayide başardığımız gibi sanayinin, teknolojinin diğer alanlarında, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sağlığa ve finansa tüm alanlarda kendi teknolojisini üretebilen bir Türkiye inşa etmek. Bunu yapabilmek adına büyük bir ekosistem inşa ettik."

"İHA ALANINDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde Türkiye'nin önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Bakan Kacır, bu alanda ihracatı 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıkardıklarını dile getirdi.

Savunma ve havacılık ihracatının 248 milyon dolardan 2024'te 7 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Bakan Kacır, 2025'te ise bu rakamın 9 milyar doların üzerine çıkmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Kacır, yerli hibrit roket motoruyla üretilen bir uzay aracının aya ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek,

"Şimdi yeni uzay görevlerine hazırlanıyoruz. İnşallah 380 bin kilometre ötemizde olan aya kendi ay yıldızlı bayrağımız ile kendi hibrit roket motorumuz ile ürettiğimiz bir uzay aracını eriştireceğiz. Önümüzdeki yıl yani 2026 yılı sonunda ay görevini de hayata geçirecek uzay aracını başarıyla hazırlamış, sonraki aylarda da aya göndermiş olacağız. Dünyada 1 yılda 600 milyar dolar uzay ekonomisine katkı veriliyor. Bu ayrılan payın 1 trilyon dolara erişmesi öngörülüyor. Dolayısıyla Türkiye olarak uzay ekonomisinden pay alan ülkelerden birisi olmak için bu iddialı projeleri hayata geçirmeye çalışacağız."

dedi.


