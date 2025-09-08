Gürsel Tekin il başkanlığına geldi: Biz kayyum değiliz
Borsa İstanbul satıcılı açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya hızlı bir düşüşle girdi. Orta Vadeli Program'ın onaylanması ve yeni büyüme tahminleri gündemde!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,30 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile turizm oldu.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyeleri destek, 10.600 ve 10.700 puan ise direnç konumunda olduğunu belirtti.


