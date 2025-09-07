Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 6,93 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da daha önce saat 20.08'de 4 büyüklüğünde, 9,62 kilometre derinlikte deprem meydana gelmişti.



