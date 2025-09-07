Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi

Antalya'da torununa vasi olmak isteyen kişi, yapay zekanın yönlendirmesiyle yanlış mahkemede dava açınca süreç uzadı.

Yurt dışında yaşayan M.S., Antalya'da doğan torununu yanına almak ve bakımını üstlenmek için vasilik davası açmaya karar verdi. Avukat tutmak yerine yapay zekadan dilekçe hazırlamasını isteyen M.S., sulh hukuk mahkemesine dava açtı. Ancak mahkeme, görevsizlik gerekçesiyle davayı usulden reddetti.

"Aile mahkemesinde açılması gerekiyordu"

M.S.'nin avukata başvurmasıyla süreç yeniden başladı. Avukat Gülhan Küçükkatrancı, "Müvekkilim yanlış yönlendirme nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde dava açmış. Oysa velayetin kaldırılması ve vasilik taleplerinde aile mahkemesi görevlidir. Şimdi doğru şekilde aile mahkemesinde dava sürecimiz devam ediyor" dedi.

"Yanlış bilgiler hem zaman hem para kaybettiriyor"

Yapay zeka ve internetten edinilen hatalı bilgilerle açılan davaların arttığını vurgulayan Küçükkatrancı, "Özellikle hukuk mahkemelerinde resen araştırma ilkesi uygulanmadığından, usulden ret kararları çoğalıyor. Bu da kişileri hem maddi hem de zaman açısından zora sokuyor" diye konuştu.