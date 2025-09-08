EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
EGM, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımları mercek altına aldı. 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 06:59, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 07:01
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını açıkladı.
EGM'nin Açıklamasında Öne Çıkanlar
- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi.
- Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
- EGM, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.