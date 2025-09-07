Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, emniyet müdürü ve iş insanının ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında iş insanı Fazlı Ateş ile Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın tutuklanmaya sevk edilmesinin ardından ortaya çıkan ifadeler, MASAK raporları ve savcılık mütalaası; milyonluk para transferlerini, aile adına edinilen mal varlıklarını ve çelişkili beyanları gözler önüne serdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 20:14, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 21:40
Yazdır

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılıp hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan ile rüşvete aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı F.A.'nın, ifadeleri ortaya çıktı.

MİLYONLUK ÖDEMELER

İş insanı F.A. ifadesinde, belediyede işlerinin kolaylaştığını, hak edişlerin zamanında ödendiğini ve cezaların kaldırıldığını belirtti. İş insanı, bu süreçte toplam 6 milyon 105 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Ayrıca, 11 Ekim 2024'te 1 milyon 871 bin TL, 10 Şubat 2025'te ise 2 milyon TL'nin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın ihtiyacı olduğu söylenerek iş insanlarından talep edildiği kaydedildi.

Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu

EVDEKİ GÖRÜŞMELER

Dosyaya giren beyanlarda, F.A.'nın sürekli İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın evine gittiği, evin tamirat işlerinin F.A. ve belediye tarafından yapıldığı iddia edildi. Yine aynı ifadelerde, ramazan ayında F.A.'nın, İlker Arslan ve Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte emniyet müdürünün evinde sık sık vakit geçirdiği, burada okey oynadıklarını söylediği yer aldı.

KIZINA EV, MÜDÜRE ARAÇ

İlker Arslan'ın eşi M.A. ise polisteki ifadesinde, kızları D.H.A. adına Döşemealtı'nda 1+1 daire satın aldıklarını, ödemelerin taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını ifade etti. Evraka göre 1+1 ev ödemesi F.A. tarafından şirket hesabına gönderildi.

Diğer yandan, İlker Arslan'ın üzerine kayıtlı 2022 model araç bulunduğu, aracın Makedonya'da görev yaptığı dönemde alındığı belirtildi. MASAK raporuna göre bu araç için gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin TL'nin de yine F.A. tarafından ödendiği ortaya çıktı.

MASAK RAPORLARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemesine göre, F.A.'nın banka hesaplarından İlker Arslan'ın hesabına 250 bin TL nakit ödeme gönderildi. Ayrıca, F.A.'nın banka hesabından, 'İlker Arslan'a ait gümrükleme hizmet bedeli' açıklamasıyla 997 bin TL daha ödendiği tespit edildi.

İŞ İNSANININ SAVUNMASI

Soruşturmanın merkezindeki isim F.A., tüm suçlamaları reddetti. Belediyeden aldığı işlerde alt taşeronluk yaptığını, iş dünyasındaki sıkışıklık nedeniyle bazı iş insanlarından borç aldığını ve bunun rüşvet olmadığını savundu. Arslan ile 30 yıllık dost olduklarını, Arslan'ın eşini ise kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini söyledi.

7- 8 AY ÇALIŞMIŞ

Şüpheli sıfatıyla ifade veren M.A., iş insanı F.A.'nın iş yerinde 7- 8 ay ofis personeli olarak çalıştığını, banka hesaplarına yansıyan ödemelerin maaş karşılığı olduğunu dile getirdi. Eşine yönelik para talepleri hakkında bilgisi olmadığını savundu.

ARSLAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

İlker Arslan, kendisi veya eşinin rüşvet almadığını, eşine yapılan ödemelerin F.A.'nın şirketinde çalışmasından kaynaklandığını öne sürdü. MASAK raporunda görülen 250 bin TL transferini kabul etti, ancak bunun Ankara'daki arsasının satış sözleşmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Toplamda 3 milyon TL aldığını, kalan 2 milyonun F.A.'da olduğunu beyan eden Arslan, kızına alınan evin peşinatı ile aracının gümrük bedelinin de bu satıştan kaynaklı borcun ödenmesi kapsamında F.A. tarafından karşılandığını açıkladı. Rüşvet suçlamalarını reddeden Arslan, asıl nüfuz ticaretini F.A.'nın yapmış olabileceğini belirterek şikayetçi oldu.

İlker Arslan, Ankara'daki arsasını F.A.'ya 5 milyon TL bedelle sattığını söylerken; F.A., önce 2 milyon, sonra 5 milyon TL verdiğini söyledi, ancak tapuda herhangi bir satış işlemi bulunmadığı kaydedildi.

İFADELERDE ÇELİŞKİ

M.A. iş yerine her gün gittiğini belirtirken, F.A. ise "Uzaktan çalışıyordu" dedi. M.A. da sorulan soru üzerine iş yeri adresini bilmediğini söyledi.

Cumhuriyet Savcısı, F.A.'nın belediye ilişkilerini kullanarak milyonlarca lira topladığını, bu paraların bir kısmını İlker Arslan ve ailesine aktardığını, M.A.'nın ise şirketinde çalışıyormuş gibi gösterildiğini belirtti. Savcı, F.A. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', İlker Arslan hakkında ise 'Haksız mal edinme' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna iştirak' suçlarından kuvvetli şüphe bulunduğunu ifade ederek, her iki şüphelinin de tutuklanmasını talep etti. Arslan ve F.A.'nın nöbetçi hakimlikteki ifade verme işlemi sürüyor. (DHA)


