Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem

AFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin derinliği, 7,72 kilometre olaak belirlendi.

12.41'de de büyüklüğü 4,1 ve derinliği 9,96 kilometre olan 2'nci bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Saha taramalarına derhal başlandı

Yerlikaya, Sındırgı'daki 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.