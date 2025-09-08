Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
RTÜK Başkanı'ndan yayıncılara uyarı

RTÜK Başkanı Şahin, gece yarısı yaptığı açıklamada, toplumsal hassasiyetleri istismar eden ve halkı tahrik eden yayınlara ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 07:16, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 07:18
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncılara yönelik açıklama yaptı, "Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Şahin, NSosyal hesabından gece saatlerinde paylaşım yaptı.

"Her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesi kanuni bir zorunluluktur." uyarısı yapan RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamasından satır başları şöyle:
- Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.
- Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır.
- Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir.
- Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur.
- Üst Kurul olarak; tüm yayıncılarımızdan yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini önemle ve son kez tekrar hatırlatıyoruz.


