İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
'Teröre para harcamasaydık dünyanın 7'nci ekonomisi olacaktık'

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, teröre son 40 yılda 2 trilyon dolar harcandığını belirterek "Eğer bu kaynakları teröre ayırmasaydık bugün Türkiye, dünyanın 17'nci değil, 7'nci büyük ekonomisi olacaktı" dedi.

07 Eylül 2025 18:32
Ziyaretler için Tokat'a gelen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, programına Valilik ziyareti ile başladı.

Ardından Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesine geçen Yıldırım, burada tapu teslim töreni ve cami açılışına katıldı.

Belediye önünde düzenlenen programa; Tokat Valisi Abdullah Köklü, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"BU SÜREÇ, TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ADIMDIR"

Tapu teslim töreninde konuşan Binalı Yıldırım, terörün Türkiye'ye hem can hem de ekonomik kayıp olarak ağır bedeller ödettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz 40 yılda bine yakın sivil vatandaşımızı kaybettik. 15 bine yakın polis, asker ve güvenlik koruyucumuzu yitirdik. Bunların maddi karşılığı yok ama ekonomik olarak da ülkemize 2 trilyon dolara mal oldu. Bu kaynakları teröre değil, evlatlarımızın geleceğine ayırabilseydik, Türkiye bugün çok daha ileri bir noktada olurdu. Bu süreç, Türkiye Yüzyılı için vazgeçilmez bir adımdır. Terör bitecek, kardeşliğimiz ilelebet yaşayacak. Ayrılıklarımızı zenginlik olarak görmeli, farklılıklarımızı birliğimizin parçası kabul etmeliyiz. Tokat'ta bunu en güzel şekilde görüyoruz. Farklı mezheplerden olsak da inancımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz birdir. Ne Alevi'si, ne Sünni'si var; hepimiz bir kardeşiz. Bizi yakacak olan ateşi söndürmek hepimizin görevidir.

"TERÖRE PARA HARCAMASAYDIK DÜNYANIN 7'NCİ EKONOMİSİ OLACAKTIK"

Yıldırım, sürecin önemine dikkat çekerek, kaynakların artık teröre harcanamayacağını vurgulayıp, şöyle konuştu:

2 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Bugünkü Türkiye gibi iki Türkiye daha demek. Bu kaynağı teröre ayırmasaydık, bugün kişi başı gelirimiz 45-50 bin dolar seviyesinde olacaktı ve Türkiye dünyanın 7'nci büyük ekonomisi olacaktı. Zararın neresinden dönersen kardır. Bu sürece sahip çıkacağız ve baltalamaya çalışanlara asla pabuç bırakmayacağız. Bu konuda uyanık olmalıyız. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi tahkim etmek hepimizin görevidir. Silahların bir daha ortaya çıkmayacağı, kaynakların çocuklarımıza ve ülkemizin geleceğine ayrılacağı bir Türkiye için omuz omuza vermeliyiz.

Konuşmaların ardından tapu teslim töreni gerçekleştirildi.

Yıldırım, törenin ardından yeni yapılan Şehitler Camisi ve parkın açılışını yaptı.


