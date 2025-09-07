'Teröre para harcamasaydık dünyanın 7'nci ekonomisi olacaktık'

Ziyaretler için Tokat'a gelen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, programına Valilik ziyareti ile başladı.

Ardından Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesine geçen Yıldırım, burada tapu teslim töreni ve cami açılışına katıldı.

Belediye önünde düzenlenen programa; Tokat Valisi Abdullah Köklü, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"BU SÜREÇ, TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ADIMDIR"

Tapu teslim töreninde konuşan Binalı Yıldırım, terörün Türkiye'ye hem can hem de ekonomik kayıp olarak ağır bedeller ödettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz 40 yılda bine yakın sivil vatandaşımızı kaybettik. 15 bine yakın polis, asker ve güvenlik koruyucumuzu yitirdik. Bunların maddi karşılığı yok ama ekonomik olarak da ülkemize 2 trilyon dolara mal oldu. Bu kaynakları teröre değil, evlatlarımızın geleceğine ayırabilseydik, Türkiye bugün çok daha ileri bir noktada olurdu. Bu süreç, Türkiye Yüzyılı için vazgeçilmez bir adımdır. Terör bitecek, kardeşliğimiz ilelebet yaşayacak. Ayrılıklarımızı zenginlik olarak görmeli, farklılıklarımızı birliğimizin parçası kabul etmeliyiz. Tokat'ta bunu en güzel şekilde görüyoruz. Farklı mezheplerden olsak da inancımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz birdir. Ne Alevi'si, ne Sünni'si var; hepimiz bir kardeşiz. Bizi yakacak olan ateşi söndürmek hepimizin görevidir.

"TERÖRE PARA HARCAMASAYDIK DÜNYANIN 7'NCİ EKONOMİSİ OLACAKTIK"

Yıldırım, sürecin önemine dikkat çekerek, kaynakların artık teröre harcanamayacağını vurgulayıp, şöyle konuştu:

2 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Bugünkü Türkiye gibi iki Türkiye daha demek. Bu kaynağı teröre ayırmasaydık, bugün kişi başı gelirimiz 45-50 bin dolar seviyesinde olacaktı ve Türkiye dünyanın 7'nci büyük ekonomisi olacaktı. Zararın neresinden dönersen kardır. Bu sürece sahip çıkacağız ve baltalamaya çalışanlara asla pabuç bırakmayacağız. Bu konuda uyanık olmalıyız. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi tahkim etmek hepimizin görevidir. Silahların bir daha ortaya çıkmayacağı, kaynakların çocuklarımıza ve ülkemizin geleceğine ayrılacağı bir Türkiye için omuz omuza vermeliyiz.

Konuşmaların ardından tapu teslim töreni gerçekleştirildi.

Yıldırım, törenin ardından yeni yapılan Şehitler Camisi ve parkın açılışını yaptı.



