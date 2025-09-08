Tarihi yenilgi: İşte milli takımın en farklı mağlubiyetleri

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede İspanya'nın golleri Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'ten geldi.

Bu sonuçla beraber ay-yıldızlı takım, tarihinde aldığı en ağır yenilgilerden birisini yaşamış oldu.

