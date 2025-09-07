'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında 184 milyon ders kitabının daha öğrencilere ücretsiz ulaştırıldığını açıkladı. Eğitim yatırımları ve bütçedeki artışla Türkiye, OECD ortalamasının üzerine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 14:55, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 15:04
Yazdır
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak

Türkiye'de son 23 yılda toplam 4 milyar 320 milyon ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılırken, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılı kapsamında da 184 milyon kitap okul sıralarındaki yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, 2002'de 10,4 milyar lira olan eğitim bütçesi, bu yıl itibarıyla 2 trilyon 186 milyar liraya yükseldi.

OECD verilerinde de Türkiye'nin, eğitim harcamalarının kamu bütçesindeki payını OECD ortalamasının üzerine taşıdığı gösterildi.

Türkiye'de 2002-2003 eğitim öğretim yılında 43 bin 696 olan okul sayısı, 2023-2024 döneminde 75 bin 467'ye yükseldi. Aynı dönemde derslik sayısı da 367 binden 743 bine çıkarıldı.

2002'de yüzde 90,98 olan ilköğretimde net okullaşma oranı 2023-2024 döneminde yüzde 95,65'e ulaştı. Ortaöğretimde ise 2002'de yüzde 50,57 olan net okullaşma oranı, 2023-2024'te yüzde 87,97'ye çıktı.

Ayrıca kız çocuklarının eğitim hayatına katılımını teşvik eden politikalar sonucunda kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 88,71'e yükseldi.

- 184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak

Bakanlık verilerine göre, son 23 yılda toplam 4 milyar 320 milyon ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında da 184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

- 20 binden fazla dijital içerik öğrencilerin kullanımına sunuldu

Ayrıca, dijital dönüşüm kapsamında yürütülen FATİH Projesi ile bugüne kadar 629 bin 277 etkileşimli tahta sınıflara yerleştirildi, 20 binden fazla dijital içerik öğrencilerin kullanımına sunuldu. Bu yıl sonuna kadar 50 bin okulun yüksek hızlı internet altyapısına kavuşması hedefleniyor.

Bugüne kadar 14 bin 750 okula geniş bant internet ulaştırıldı ve bu sayının 18 bine çıkarılması için protokoller imzalandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik 1721 öğretim materyali, 170 zenginleştirilmiş kitap, 2 bin 148 eğitsel video, 500 üç boyutlu model ve 132 simülasyon, öğretim programlarıyla uyumlu olarak hazırlanarak EBA üzerinden öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Öte yandan son 23 yılda, meslek liselerindeki katsayı adaletsizliğine son verildi. Başörtüsü serbestisi gibi uygulamalarla öğrenci ve eğitim çalışanlarının haklarına erişimi kolaylaştırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber