Türkiye 0-6 İspanya! Konya'da ağır yenilgi

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da son Avrupa şampiyonu İspanya'yı konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İspanya'nın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Merino kaydetti.

Bu skorun ardından İspanya, 2'de 2 yaptı ve 6 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. Ay-Yıldızlılar ise 3 puanla 3. basamakta yer aldı.

Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanına çıkacak. İspanya ise aynı tarihte Gürcistan'ı konuk edecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

TÜRKİYE 0-6 İSPANYA

1' Maç başladı.

2' Milliler gole yaklaştı! Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden şutunu kaleci Unai Simon güçlükle kurtardı.

5' Bravo Uğurcan! İspanya atağında savunma arkasına atılan topa Nico Williams'ın vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.

6' Maalesef top ağlarda... Ceza yayı üzerinde topla buluşan Pedri, attığı çalım sonrası plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

8' Eşitlik şansı kaçtı! Arda Güler'in ters topunu alan Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sağ ayağıyla vuruşu direğin yanından auta gitti.

22' İspanya farkı 2'ye çıkardı... Ceza sahasına çok organize giren konuk ekipte Merino'nun şutu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

26' Gole çok yaklaştık! Sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın şutunu kaleci Simon kornere çeldi.

44' İspanya'da sakatlanan Nico Williams oyundan çıktı. Yerine Ferran Torres dahil oldu.

45+2' Fark 3'e çıktı... Sol kanattan gelişen İspanya atağında Pedri'nin içeri çevirdiği topu Merino tek vuruşla tamamladı ve skor 3-0 oldu.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı. Yunus Akgün'ün yerine Oğuz Aydın oyuna girdi.

53' İspanya 4-0 yaptı... A Milli Takım'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından hızlı hücuma çıkan konuk ekipte Lamine Yamal'ın pasıyla karşı karşıya kalan Ferran Torres meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

58' Merino'dan hat-trick... Yine hızlı gelişen İspanya atağında ceza sahası dışında topla buluşan Merino, skoru 5-0 yaptı.

62' Bu kez Pedri... Kontaatakta hazırlıksız yakalanan A Milli Takım, kalesinde 6. golü gördü. Ara pasla buluşan Pedri, skoru 6-0'a getirdi.



