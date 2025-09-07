'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye 0-6 İspanya! Konya'da ağır yenilgi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, son şampiyon İspanya ile karşılaştı. Türkiye, İspanya'ya 6-0 yenildi. Merino, Türkiye'ye üç gol atarak maçın yıldızı oldu. Ay-yıldızlı takım en farklı mağlubiyetlerinden birisini yaşadı.

Haber Giriş : 07 Eylül 2025 23:40, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 23:40
Türkiye 0-6 İspanya! Konya'da ağır yenilgi

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da son Avrupa şampiyonu İspanya'yı konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İspanya'nın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Merino kaydetti.

Bu skorun ardından İspanya, 2'de 2 yaptı ve 6 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. Ay-Yıldızlılar ise 3 puanla 3. basamakta yer aldı.

Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanına çıkacak. İspanya ise aynı tarihte Gürcistan'ı konuk edecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

TÜRKİYE 0-6 İSPANYA

1' Maç başladı.

2' Milliler gole yaklaştı! Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden şutunu kaleci Unai Simon güçlükle kurtardı.

5' Bravo Uğurcan! İspanya atağında savunma arkasına atılan topa Nico Williams'ın vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.

6' Maalesef top ağlarda... Ceza yayı üzerinde topla buluşan Pedri, attığı çalım sonrası plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

8' Eşitlik şansı kaçtı! Arda Güler'in ters topunu alan Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sağ ayağıyla vuruşu direğin yanından auta gitti.

22' İspanya farkı 2'ye çıkardı... Ceza sahasına çok organize giren konuk ekipte Merino'nun şutu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

26' Gole çok yaklaştık! Sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın şutunu kaleci Simon kornere çeldi.

44' İspanya'da sakatlanan Nico Williams oyundan çıktı. Yerine Ferran Torres dahil oldu.

45+2' Fark 3'e çıktı... Sol kanattan gelişen İspanya atağında Pedri'nin içeri çevirdiği topu Merino tek vuruşla tamamladı ve skor 3-0 oldu.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı. Yunus Akgün'ün yerine Oğuz Aydın oyuna girdi.

53' İspanya 4-0 yaptı... A Milli Takım'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından hızlı hücuma çıkan konuk ekipte Lamine Yamal'ın pasıyla karşı karşıya kalan Ferran Torres meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

58' Merino'dan hat-trick... Yine hızlı gelişen İspanya atağında ceza sahası dışında topla buluşan Merino, skoru 5-0 yaptı.

62' Bu kez Pedri... Kontaatakta hazırlıksız yakalanan A Milli Takım, kalesinde 6. golü gördü. Ara pasla buluşan Pedri, skoru 6-0'a getirdi.


