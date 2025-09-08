Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Gürsel Tekin: Orası baba ocağı, baba ocağının kapısı kapalı olmaz

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda; Mahkeme kararıyla görevden alınan yönetimin ardından Gürsel Tekin, saat 12.00'de il binasına gidiyor. Polis ablukası, partililerin çağrısı ve Valilik yasağıyla gerilim tırmanıyor. Tekin, "Baba ocağının kapısı kapalı olmaz... Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım... Baba ocağının kapısı evladına açık olur," dedi.

Haber Giriş : 08 Eylül 2025 08:53
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, bugün saat 12.00'de eski görev yeri olan İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini açıkladı. Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan Tekin, "Baba ocağının kapısı kapalı olmaz... Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım... Baba ocağının kapısı evladına açık olur," dedi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin getirildi.

CHP dün İstanbulluları saat 23.00'te, yönetimi görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. Çağrının ardından Valilik, İstanbul'un 6 ilçesinde 10 Eylül tarihine kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı.

Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alındı, polis binaya giden yolları kapattı. Yer yer polis ve vatandaşlar arasında arbedeler yaşandı.

Sabah'tan Yavuz Donat, Gürsel Tekin ile görüşmesini şöyle aktardı:

"Bugün... Saat 12.00... Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek. Sordum:
- Ya kapı kapalıysa?
Gürsel Tekin, 'Orası baba ocağı' dedi:
- Baba ocağının kapısı kapalı olmaz... Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım... Baba ocağının kapısı evladına açık olur.
Gürsel Tekin... 'Baba ocağında bir ömür' diyerek söze başladı:
17 yaşındaydım... Baba ocağına ilk adım. 18'imde... İlçemde gençlik kolları başkanıydım. İlçe yöneticiliği... Belediye Meclisi üyeliği... İl Başkan Yardımcılığı... İl Başkanlığı... Bütün merdivenleri teker teker tırmandım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanlığı. Parti Meclisi üyeliği... CHP Genel Sekreterliği... Genel Başkan Yardımcılığı... Yapmadığım bir Genel Başkanlık kaldı.
Sonra... Sözü bugüne getirdi... Saat 12.00'ye:
Kucaklaşmaya gideceğim... Arkadaşlarımla birlikte.
Gürsel Tekin, 'Arkadaşlarımla gideceğim' diye konuşunca... Sordum:
- Kimlerle?
Güldü:
- Hepsini sayamam ki... İl başkanlığı yapmış olan Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Ali Özcan... Eski, yeni partililerimiz... Erkan Narsap... Zeki Şen... Yüreği CHP için çarpan dostlar... Baba evinde mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız."


