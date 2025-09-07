Erzurum'da evin çatısı çöktü: 3 ölü 2 yaralı
Erzurum Pasinler'de bir evin çatısı çöktü. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ekipler inceleme başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 23:29, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 23:32
Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Porsuk Mahallesi'nde bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çöken çatının altında kalan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Pasinler ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.