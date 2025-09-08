Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor ve yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. İlk ders 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' temasıyla yapılacak.

Haber Giriş : 08 Eylül 2025 07:02, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 07:04
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor ve yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak.

Bu yıl, ülke genelinde açılması planlananlarla birlikte toplamda 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte eğitim verilecek.

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler düzenlenecek. İlk dersin teması ise "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" olacak. Öğrenciler ve öğretmenler, yeni döneme çeşitli etkinliklerle başlayacaklar.

Yeni Eğitim Öğretim Yılında Uygulanacak Programlar

  • "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda uygulanacak.
  • Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlendi.
  • Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu hafta okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Farkındalık Eğitimi ve Etkinlikler

  • Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanacak.
  • İlk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.
  • Tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.
  • Doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmalar yıl boyunca yürütülecek.

Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü

  • "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterilecek.
  • Tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.
  • "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları düzenlenecek.

Ders Kitapları ve İstihdam

  • 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.
  • Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edildi. Böylece okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

Okul Forması Zorunluluğu

  • Bu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu olacak.
  • Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak.
  • Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek.

Tatil Takvimi ve Dönem Bilgileri

  • Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım'da yapılacak.
  • Atatürk Haftası: Birinci ara tatile denk geldiği için etkinlikler bir önceki hafta gerçekleştirilecek.
  • Birinci dönem sonu: 16 Ocak 2026'da sona erecek.
  • Yarıyıl tatili: 19 Ocak Pazartesi başlayacak, 30 Ocak Cuma sona erecek.
  • İkinci dönem: 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.
  • İkinci dönem ara tatili: 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona erecek.


