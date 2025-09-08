Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor ve yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak.

Bu yıl, ülke genelinde açılması planlananlarla birlikte toplamda 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte eğitim verilecek.

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler düzenlenecek. İlk dersin teması ise "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" olacak. Öğrenciler ve öğretmenler, yeni döneme çeşitli etkinliklerle başlayacaklar.

Yeni Eğitim Öğretim Yılında Uygulanacak Programlar

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda uygulanacak.

Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu hafta okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Farkındalık Eğitimi ve Etkinlikler

İlk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.

Doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmalar yıl boyunca yürütülecek.

Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü

"Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterilecek.

"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları düzenlenecek.

Ders Kitapları ve İstihdam

184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı , Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Toplam Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edildi. Böylece okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

Okul Forması Zorunluluğu

Bu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu olacak.

Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak.

Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek.

Tatil Takvimi ve Dönem Bilgileri

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım'da yapılacak.

2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem ara tatili: 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona erecek.



