Cengiz Ünder Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 10:25, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 10:28
Beşiktaş Jimnastik Kulübünden yapılan açıklamada: "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." İfadelerine yer verildi.