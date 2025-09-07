Üniversitelere ilave atama izni verildi!

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, 2 Eylül 2025 tarihli ve 2025/324 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yükseköğretim kurumlarına ilave 1500 atama kontenjanı tahsis edilmiştir.

Söz konusu atamaların üniversiteler nezdinde dağılımını yapmaya Cumhurbaşkanlığı Makamı yetkili kılınmıştır.

İlgili Karara göre, tahsis edilen atama izinleri YÖK tarafından bu yıl içerisinde eşleştirmesi yapılan kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde üniversiteler arasında karşılıklı olarak atanmaları için kullanılacaktır.

Memurlar.net olarak 18 Ağustos 2025 tarihli "Cumhurbaşkanlığı Becayiş İşlemlerini Tamamlamalı" başlıklı yazımızda; Eylül ayı başlarında okulların başlayacak olması ve daha henüz atama işlemlerinin gerçekleşmemiş olması çaresiz bir bekleyişe neden olduğunu dile getirmiştik.

Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin devlet üniversitelerinde becayiş için dört gözle bekleyen adaylar için bu kararı yetiştirmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.



