Cumhurbaşkanlığı Becayiş İşlemlerini Tamamlamalı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uzun süren talepler sonrası başlatılan, devlet üniversiteleri arasında memurların karşılıklı naklen atanma işlemlerine yönelik tercihler alınmış ve sonuçlar yükseköğretim kurumlarına bildirilmişti.

Bu süreçten sonra karşılıklı naklen atanma isteği bulunan memurlar, üniversiteleri aracılığıyla bu durumu bildirmiş ve ayrılış işlemlerini yapmak üzere bekleyişe geçmişlerdir.

Ancak, söz konusu atama işlemlerinin üniversiteler tarafından yapılabilmesi ve kişilerin ayrılışlarını yapabilmeleri için Cumhurbaşkanlığı tarafından atama izni tahsisi beklenmektedir.

Atama izni tahsisi yapılmadı müddetçe, üniversiteler her ne kadar karşılıklı onaylar alınsa dahi işlemi tekemmül ettirememektedir.

Bu durum özellikle çocuklu aileler için sancılı bir sürece dönüşmektedir. Eylül ayı başlarında okulların başlayacak olması ve daha henüz atama işlemlerinin gerçekleşmemiş olması çaresiz bir bekleyişe neden olmaktadır.

Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı tarafından becayiş işlemlerini hızlandıracak atama izinlerinin bir an evvel üniversitelere tahsis edilmesi gerekmektedir.