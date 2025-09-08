Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.

Dış politikada ise öncelikli olarak Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı'nda , Terörsüz Türkiye hedefini de yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek. Terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetleri görüşülecek.

Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun devam eden çalışmaları ele alınacak.

