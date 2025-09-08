Kayıtlı işsiz sayısı ağustosta azaldı

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ağustos ayında 2024 yılı aynı ayına göre yüzde 11,4 azalarak 196 bin 493 oldu. Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 221 bin 874 seviyesinde bulunuyordu.

İŞKUR'un Ağustos ayı "İstatistik Raporu"na göre, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 1 milyon 615 bin 885 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,5'i özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

En çok açık iş hangi mesleklerde?

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 565 bin 82 ile imalat sanayi sektöründe oldu.

En çok açık iş turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi mesleklerinde gerçekleşti.

Kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,97 düşüşle 2 milyon 301 bin 551 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 371 bin 977 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 47,6'sı erkek, yüzde 52,4'ü kadın, yüzde 21,4'ü 15-24 yaş grubunda yer aldı.

En fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe

Ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla 72 bin 136'sı (yüzde 61,9) erkek, 44 bin 321'i (yüzde 38,1) kadın olmak üzere 116 bin 457 işe yerleşme gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında, mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi mesleklerinde gerçekleştirildi.



