8 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ihracı ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Boş Sıralar" başlıklı Filistin'e destek programı kapsamında Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde basın açıklaması yapacak.

